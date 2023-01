RECANATI - Consegna dei diplomi con un ospite d’eccezione al liceo Leopardi di Recanati. Alla cerimonia che si è svolta nei giorni scorsi ha partecipato - in collegamento web - il calciatore Walid Cheddira, ex studente del liceo linguistico di Recanati, reduce dal Mondiale di calcio giocato con la maglia del Marocco. L’evento, al teatro Persiani di Recanati, ha visto protagonisti i ragazzi che hanno concluso il percorso liceale nell’anno scolastico 2021-2022.

L’idea

La dirigente Annamaria Marcantonelli, fin dal suo arrivo al liceo Leopardi, ha manifestato il forte desiderio di organizzare questo evento come suggello di un percorso di scuola e di vita ormai concluso ma che costituisce il volano per scelte e progetti futuri. I ragazzi, divisi per classi, sono saliti sul palco, per ricevere il loro diploma. A consegnarli, alternandosi, la dirigente, il sindaco Antonio Bravi, l’assessore alla Cultura, Rita Soccio e il rettore dell’Università di Camerino Claudio Pettinari. Tra un gruppo e l’altro, si sono susseguiti intermezzi musicali eseguiti dagli alunni del liceo, coordinati da Luigi Baldassarri: in ordine esclusivamente alfabetico, si sono divisi la scena il flauto di Matilde Caporaletti (1M) accompagnata al pianoforte dalla Prof.ssa Caterina Perna, ancora il pianoforte di Francesco Nicoletti (5S), sulle cui note ha cantato Elisabetta Pontani (5A), infine il pianoforte, questa volta suonato dall’alunna Elisa Marinelli (2D). Vanno annoverate altre due performance: quella dell’ex studente Lorenzo Strappati, autore della musica (da lui eseguita al piano) e delle parole di una poesia interpretata dal mattatore/presentatore della serata, Paolo Rebichini, e quella di Alessia Anconetani, la più giovane tra i neo-diplomati: sua, la testimonianza di una studentessa ormai proiettata verso il futuro, ma ben consapevole delle sue radici umane e culturali. Non sono mancate le testimonianze di ex alunni illustri. A sorpresa, sono arrivati i ricordi scolastici del calciatore Walid Cheddira, ex studente del liceo linguistico di Recanati: preziosa testimonianza di come una cultura solida serva davvero in ogni campo. Il risultato è stato una serata decisamente coinvolgente, a tratti commovente, occasione di incontro e di saluti, nel ricordo degli anni scolastici passati. Un risultato dietro il quale c’è la sinergia di più attori. Il proposito è stato quello di rendere la cerimonia di consegna dei diplomi un punto fermo del liceo, un appuntamento irrinunciabile, in cui festeggiare i veri protagonisti della scuola: i ragazzi.