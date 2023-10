POLLENZA Un cavallo cerca famiglia. È una situazione a dir poco particolare quella che si trova a gestire Mauro Romoli, sindaco di Pollenza. Tanti i problemi che un primo cittadino deve fronteggiare quotidianamente, ma quanto accaduto nei giorni scorsi non ha precedenti.



«Sembra incredibile, ma è tutto vero - afferma Romoli -. Un residente di via Vaglie ha trovato un cavallo che stava vagando in un campo e subito ha contattato il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria territoriale».

Nei verbali si parla di «capo equino privo di identificazione, di razza meticcia e mantello scuro, sesso femminile, di circa tre anni di età, senza sintomi di patologie in atto. Di tale animale sarà effettuata la restituzione al legittimo proprietario, ove si rintracci, ai sensi delle prescrizioni previste dalle norme del codice civile». Il cavallo è stato dato in custodia alla persona che lo ha trovato (è titolare di un allevamento). «Abbiamo affisso un avviso all’albo pretorio con la speranza di risalire al proprietario - prosegue il sindaco Romoli -. Per 60-90 giorni è il Comune a essere responsabile dell’animale. Una volta passati i tempi previsti, qualora non ci dovessero essere novità, dovremo trovare una sistemazione definitiva al cavallo, magari cedendolo a un maneggio».

«Magari istituiamo la polizia a cavallo»



Infine Romoli si concede una battuta: «Ora o decidiamo di istituire il reparto a cavallo della polizia locale o toccherà darsi da fare per capire di chi è questo animale. L’ultima opzione è trovargli un nuovo proprietario. Per fortuna intanto c’è chi se ne prende cura». La vicenda a Pollenza sta suscitando grande curiosità.