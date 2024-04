MACERATA Lascia l’auto in via Santa Lucia, nei pressi dell’ospedale cittadino dove accudisce nella nottata il padre, la mattina successiva si appresta a riprenderla ma la trova… su quattro “mattoni”. Furto di altri tempi, probabilmente avvenuto in nottata, a Macerata. Ne è stato vittima un recanatese proprietario di una Nissan Qashqai che, al momento di iniziare la giornata dopo una notte di apprensione per la condizione del genitore, ha avuto l’amara sorpresa di non poter utilizzare il mezzo. La macchina era parcheggiata in uno degli stalli blu dell’arteria cittadina, ma dei pneumatici con i rispettivi cerchi nessuna traccia. Al malcapitato automobilista non è restato che allertare la Polizia municipale che è intervenuta per gli accertamenti di rito.

APPROFONDIMENTI LE SANZIONI Esagerazioni con gli alcolici nel weekend, addio a 20 patenti di guida LE INDAGINI Truffa del finto avvocato da 20mila euro in oro e gioielli a Macerata, individuati gli autori del raggiro

Le spycam

Potrebbe risultare determinante per le indagini la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il fatto potrebbe essere stato perpetrato anche da più persone, non risultando agevole la manovra di estrazione dei pneumatici sui cerchi. Singolare risulta il fatto che, se anni addietro la pratica del furto delle ruote con l’auto lasciata sui ceppi era abbastanza ricorrente, tanto da indurre le case automobilistiche ad organizzarsi con l’apposizione di un dado con antifurto tra i cinque a sostegno degli pneumatici, di recente tale tipologia di sottrazione di materiale sebrava accantonata, preferendo i malviventi puntare sul furto dell’intera auto, magari tracciando con adeguata tecnologia l’apertura a distanza. Invece…