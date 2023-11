Palio dei Comuni, vince Montegiorgio: trionfa Akela Pal Ferm con il driver Antonio Di Nardo

MONTEGIORGIO - Al Palio dei Comuni tornano a vincere i padroni di casa di Montegiorgio. Akela Pal Ferm con il driver Antonio Di Nardo più che vincere stravincono l’edizione numero 35 della sfida all’ippodromo San Paolo mettendo in fila Eclat de Gloire per Montegranaro (con Loris Garcia) e Always Ek per Fermo (con Alessandro Gocciadoro).

La festa

Erano loro 3 i favori d’obbligo e il pronostico è stato rispettato, anche se non si immaginava un dominio così netto. Grande festa a Montegiorgio con il sindaco Michele Ortenzi in testa, che è anche presidente della Provincia. Per Montegiorgio si tratta del quinto sigillo messo a segno. Torna quindi a parlare fermano il Palio dopo le due vittorie consecutive del 2021 e 2022 da parte dell’umbra Gualdo Tadino. «Il sabato ridono tutti, la domenica solo uno», commenta Salvatore Mattii dell’ippodromo. E a ridere stavolta è Montegiorgio. «Una cavalla - commenta il driver Di Nardo - che è come il vino: più invecchia e più va meglio».