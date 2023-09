Morto l'imprenditore edile Benito "Peppe" Palmieri, era stato presidente del Chiesanuova Calcio

TREIA - Chiesanuova di Treia piange l’imprenditore in pensione Benito Palmieri, detto Peppe. Si è spento a 87 anni ed era molto conosciuto in città non solo per aver edificato diverse strutture in zona, ma anche per essere stato negli anni ‘80 il presidente del Chiesanuova Calcio, quando la squadra militava in Seconda categoria.

Il lutto della società

Anche la società sportiva si è stretta attorno al dolore dei familiari per la perdita di Benito Palmieri. Dirigenti, giocatori e tifosi - che domenica scenderanno in campo contro il Tolentino - punteranno a una vittoria per dedicarla all’ex presidente che continuava a seguire la squadra dagli spalti. Lascia la moglie Rita e il figlio Cristiano. I funerali domani alle 16 nella chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Patrizio di Chiesanuova.