Bambina di 5 anni precipita dal balcone: è grave, portata in eliambulanza al Salesi

MORROVALLE - Una bambina di 5 anni è stata trasportata all'ospedale Salesi di Ancona in codice rosso dopo una caduta dal balcone del primo piano. L'allarme è scattato poco dopo le 19.30 a Morrovalle. La piccola è stata subito soccorsa dal personale sanitario che, valutata la dinamica e le condizioni della piccola, ha optato per il suo trasferimento al Salesi. Non è in pericolo di vita. La bambina stava giocando con i fratelli e degli amichetti quando si è sporta troppo dal balcone ed è precipitata di sotto. I carabinieri della Compagnia di Civitanova sono intervenuti per svolgere gli accertamenti del caso.