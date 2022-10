MONTECASSIANO - È sceso il silenzio su Montecassiano. Il paese di Maurizio Pandolfi è sconvolto per la tragica morte dell’idraulico di 37 anni scomparso sabato pomeriggio durante una arrampicata sulla Gola di Frasassi. C’è chi ha scelto di ricordarlo sui social e chi preferisce tacere di fronte a un dramma che ha colpito l’intera comunità.

Ma una cosa accomuna tutti: il ricordo di un giovane umile, altruista. Un gran lavoratore. Con la passione per la montagna ma anche per il paese dove era nato e cresciuto, tanto da far parte degli sbandieratori di Montecassiano e dell’associazione ZandaGruel che qui organizza la manifestazione Svicolando. «È stato uno dei fondatori degli sbandieratori - ricorda Alessandro Bellezze -. Per diversi anni è stato la nostra guida: tanti bambini sono cresciuti con i suoi insegnamenti e ha sempre portato avanti questa attività con enorme passione. È stato grazie al suo impegno se abbiamo iniziato a esibirci addirittura all’estero. Porteremo avanti il lavoro da lui cominciato con lo stesso entusiasmo». Perché chi lo conosceva parla di un ragazzo silenzioso, che non amava stare sotto i riflettori, ma teneva molto a ciò che faceva e lo portava avanti fino in fondo. Presente anche all’associazione ZandaGruel. «Ci aiutava nell’organizzazione - dice Nicola Cartechini, ma anche lei lavoretti pratici vista l’esperienza da idraulico. Una persona d’oro, sempre sorridente. Con un grande entusiasmo». E poi la passione per l’arrampicata sportiva che voleva perfezionare diventando istruttore grazie ai corsi della scuola Mainini della sezione Cai di Macerata.



C’è chi sul suo profilo Facebook scrive «ora fai la tua scalata verso il paradiso, perché questo meriti». E chi promette «ogni volta che riuscirò a fare un passo più in alto lo farò in tuo nome. Ricorderò la tua passione Mau, pura, vera, totale». La salma - su cui è stata eseguita l’ispezione cadaverica - si trova all’obitorio dell’ospedale di Torrette, in attesa del nulla osta per i funerali. La camera ardente sarà allestita nella casa funeraria Bracalenti di Montecassiano.