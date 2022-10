MONTECASSIANO - Un paese sotto choc. Quando ieri pomeriggio la notizia della tragedia che ha colpito la famiglia Pandolfi si è diffusa a Montecassiano, la cittadina è caduta nello sconforto. Maurizio Pandolfi era molto conosciuto in paese per la sua attività di idraulico e per essere un membro degli sbandieratori del Palio dei Terzieri.

«Una notizia terribile che ci lascia tutti senza parole - il commento del sindaco Leonardo Catena -. Un ragazzo sempre educato, sorridente e partecipe. Posso solo immaginare l’inferno che vivono i genitori e gli amici». È sconvolto anche Edoardo Vitali, del gruppo degli sbandieratori. «Era con noi da vent’anni. È stato uno dei primi a unirsi agli sbandieratori. Una persona molto partecipe e che metteva molta passione in quello che faceva». La notizia della scomparsa del 37enne si è presto diffusa anche tra gli arrampicatori della scuola Mainini della sezione Cai di Macerata.

«Un ragazzo tecnicamente preparato - lo ricorda il direttore della scuola, Gianluca Lanciani - prudente, equilibrato, umile. Non era uno sprovveduto. Sono frastornato». Gli fa eco il suo vice Paolo Flamini. «Lo conoscevamo da tanto tempo e ultimamente aveva iniziato il percorso per diventare istruttore. Era una delle persone più meritevoli. Competente e capace. Faceva arrampicata sportiva da più di dieci anni. Era uno dei componenti più assidui e disciplinati della scuola, sempre attento a capire tutte le manovre».