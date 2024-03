MACERATA Una rissa in mezzo alla strada è scoppiata intorno all’una di questa notte in via Roma. Una decina di persone si sono picchiate, armate di spranghe e bastoni.

Le indagini

Da chiarire i motivi che abbiamo portato alla violenza. Sul posto sono arrivati carabinieri, polizia e 118, ma quasi tutti erano già fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. In quattro sono però stati portati in caserma per accertamenti. Qualcuno è rimasto ferito ma non in modo grave.