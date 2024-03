Macerata, ubriaco aggredisce gestore e clienti di un locale. Poi si scaglia contro i carabinieri

MACERATA Folle aggressione, dettata dall'alcol, quella avvenuta ieri (6 marzo) a Macerata in un bar di via Giardini Diaz. E' stato necessario l'intervento dei Carabinieri per placare l'ira di un uomo di 35 anni di origini albanesi che si è scagliato contro il gestore e contro i clienti.

L'aggressione ai carabinieri

Arrivati i militari la reazione è stata ancor peggiore da parte dell'uomo. Dapprima si è rifiutato di fornire le sue generalità poi ha iniziato a insultarli e spintonarli. E' stato arrestato e condannato per direttissima a un anno e tre mesi.