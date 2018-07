Segnalata una moria di rondini â€‹dopo il furioso incendio alla Orim

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Non si placano le polemiche a Piediripa per l’incendio dei giorni scorsi alla Orim.In attesa dei risultati delle analisi fatte dall’Arpam - le prime indicazioni dovrebbero arrivare nella giornata di oggi - ieri alcuni residenti della zona hanno avuto l’amara sorpresa di trovare uccelli morti a terra, in particolare rondini. Alcuni esemplari sono stati presi e portati all’Asur per essere sottoposti ad accertamenti da parte dell’azienda sanitaria regionale. Giusto per definire le cause della morìa ed escluderne altre.