MACERATA - Neanche il tempo di considerare conclusa la stagione natalizia si è aperta quella dei saldi. Commercianti al lavoro per uno dei periodi più attesi dagli avventori che attendono le occasioni per lo shopping. Dopo la prima settimana di rodaggio c’è ottimismo tra i commercianti. Giuseppe Romano, titolare dell’omonimo negozio e presidente dell’Associazione commercianti del centro storico dice: «Fare adesso una statistica mi sembra un po’ prematuro. Ci sono stati il maltempo e anche la domenica di mezzo a incidere, dato che molte attività quel giorno sono chiuse, ma siamo ottimisti».

Il periodo

È andato in archivio il periodo natalizio, con un bilancio sicuramente positivo come ricorda Romano: «Ci troviamo subito dopo il Natale che ha portato degli ottimi risultati alla gran parte se non a tutte le attività commerciali. Le settimane appena trascorse hanno contribuito ad alimentare la fiducia, le aspettative da parte dei negozianti. Ci sono perciò buoni motivi per essere fiduciosi Penso che questi saldi saranno un po' più fluidi, più lunghi nel tempo e che ci saranno molti acquisti». Chiara Castellani, del negozio Pot pourri Chiara e Cristina, in corso Cairoli, lascia spazio anche una riflessione sul modo di acquistare e sull’impegno dei negozianti per essere al passo con i tempi: «In corso Cairoli abbiamo un giro positivo di clientela anche se la crisi si sente pure qui. Il Natale, anche se non come quelli degli scorsi anni, è andato bene e ci sentiamo abbastanza soddisfatti. Speriamo di poter continuare così l’andamento durante questo periodo di sconti. È cambiato comunque il modo di acquistare. Non c’è più la grande corsa ai saldi: le persone sono più attente a spendere, valutano più ciò che gli può servire e che è in saldo. In corso Cairoli c’è sempre un po’ di giro. Si cerca di lavorare bene e di soddisfare al meglio il cliente tutto l’anno, i saldi fanno solo parte del nostro lavoro».

Le previsioni

Le previsioni sono abbastanza buone, come l’inizio d’altronde, anche da Bordi calzature, in corso Cavour. Ludovica Mogetta dichiara «Si spera bene perché c’era stato un periodo antecedente ai saldi dove il tempo non ci ha aiutato, dato che è stato caldo per tanto tempo. Adesso, un po’ spinto dai saldi, un po’ dalle temperature che sono scese, il movimento c’è stato e speriamo che continui così. Il buon riscontro almeno fino a ora è stato buono visto che poi il periodo di sconti è iniziato anche con quello delle feste. C’è stato un ponte e ci sono state le feste di mezzo, dal 5 al 7, venerdì, sabato e domenica, sono stati giorni che hanno favorito il flusso di persone. Per adesso c’è stato movimento in maniera positiva sperando che continui così».