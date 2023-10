MACERATA È emergenza ubriachi e drogati al volante. I carabinieri hanno potenziato i controlli e sette persone sono state denunciate. Nei guai anche una donna: dopo essere finita con l’auto contro una casa si è rifiutata di sottoporsi all’etilometro. Si tratta di una 44enne dominicana, residente in provincia, che pensava di sottrarsi ai rigori della legge.





Con una Volkswagen Polo è andata fuori strada, schiantandosi contro il muro di cinta di un’abitazione in via Circonvallazione, a Monte San Giusto. Rimasta illesa, è apparsa - secondo i carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto - in evidente stato di ebbrezza alcolica. Ma la donna ha rifiutato di sottoporsi al test. Nei suoi confronti sono comunque scattati il ritiro della patente e la segnalazione alla Procura di Macerata per il rifiuto dell’accertamento.

Con la macchina a zigzag



A Montecassiano invece, all’altezza della rotatoria di via Mainini, una donna è stata fermata dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Macerata. La Mercedes da lei condotta stava procedendo a zigzag e i militari l’hanno subito fermata. La 62enne si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica. E l’etilometro ha evidenziato un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,22 g/l, più del doppio rispetto al limite di legge. I carabinieri le hanno ritirato la patente (è stata anche denunciata alla Procura). Stessa sorte, a Pollenza, è capitata al conducente di una Opel Corsa. Anche lui è stato fermato da una pattuglia del Nucleo radiomobile di Macerata. L’uomo, di 43 anni, aveva un tasso di 1,17 g/l. In azione anche la Compagnia di Tolentino, che nel fine settimana ha effettuato controlli speciali per prevenire il fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera. Elevate sei contravvenzioni al codice della strada, per mancanza di revisione, mancanza di copertura assicurativa e cintura di sicurezza non indossata. Un conducente, invece, è stato sanzionato per non essersi fermato di fronte all’alt della pattuglia.

Lo schianto: ancora una donna coinvolta



Una donna, al volante di un’auto, si è schiantata contro una vettura in sosta (aveva un tasso di alcol di 1,2 g/l ed è stata deferita alla Procura). Oltre al ritiro della patente è stato disposto anche il sequestro del veicolo. Un uomo di 33 anni, residente fuori regione e che in questo periodo alloggia nell’entroterra maceratese perché impiegato nella ricostruzione post sisma, è stato controllato a seguito di un piccolo incidente in cui non sono stati coinvolti altri veicoli. Sottoposto alle analisi, è risultato positivo all’assunzione di cocaina. Anche lui è stato denunciato e la patente è stata sospesa. Non è tutto. Un 24enne residente in provincia, è stato controllato nella zona dell’Abbadia di Fiastra: era positivo alla cannabis. Anche per lui denuncia e patente ritirata (sono intervenuti i carabinieri della stazione di Urbisaglia). Sempre per quanto riguarda la droga, una pattuglia di Caldarola ha segnalato alla prefettura di Macerata due giovani per uso personale di stupefacenti; per il ragazzo alla guida è scattato anche il ritiro della patente.