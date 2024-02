MACERATA - Risolto il rebus degli spazi per la classe 2^D del liceo scientifico Galilei a Palazzo degli studi che lamentava di svolgere le lezioni in un’aula poco confortevole rispetto al numero degli alunni. Dopo l’appello lanciato da studenti e genitori, accolto pure dall’assessore Laura Laviano, è arrivata la circolare della dirigente Roberta Ciampechini con cui, dalla scorsa settimana, la classe 2^D è stata spostata nell’aula 39, la 2E nell’aula 18 e la 1E nell’aula 10. «Si precisa - scrive la dirigente nella circolare - che le tre aule restano idonee riguardo all’affollamento e agli spazi disponibili che permettono una corretta evacuazione in caso di emergenza».

I fatti

Dall’inizio della scuola, infatti, nel mirino era finita la disposizione dei banchi della classe 2^D dove i ragazzi, da settembre, lamentavano di non riuscire a concentrarsi per via della disposizione nell’aula. Ma in realtà il problema della mancanza di spazi a Palazzo degli studi per gli studenti dello Scientifico è noto da tempo. Nell’anno scolastico in corso e per il quarto anno consecutivo, il liceo ha avuto bisogno di nuovi spazi, richiesti dalla dirigenza all'amministrazione provinciale, a causa del costante incremento degli iscritti. Una crescita che ha portato lo scorso anno alla concessione di nove classi prime da parte dell'Ufficio scolastico regionale. La Provincia ha concesso ulteriori spazi proprio nella sede succursale di Palazzo degli studi, anche utilizzando il terzo piano. Nella sede di via Gramsci sono state trasferite alcune classi del biennio della sede centrale.

I dettagli

Entrando nel dettaglio della 2^D - per la quale nei giorni scorsi era stato convocato un incontro urgente tra dirigente scolastica, docenti e rappresentanti dei genitori - una volta confermata l'idoneità dell'aula, è emersa l’importanza dell'aspetto del comfort per gli studenti, soprattutto per il rendimento scolastico. Tra le ipotesi che erano al vaglio per trovare una soluzione alla 2^D, quella dell'aula adibita a biblioteca, scartata successivamente in favore della decisione finale messa in atto dalla scorsa settimana dove gli studenti sono stati redistribuiti nella struttura in base al numero e alla capienza delle aule. Ora resta il nodo più grande: quello che vede il liceo scientifico di Macerata in spazi troppo stretti da decenni. Per questo proseguono gli incontri con i vertici provinciali, altrimenti resta il problema delle iscrizioni per i prossimi anni.