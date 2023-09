MACERATA - Doppio appuntamento nel Maceratese per lo screening gratuito per la prevenzione dei tumori cervico-cefalici. Primo appuntamento oggi all’ospedale di Civitanova Marche, presso l’Ambulatorio di Otorinolaringoiatria al piano terra dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18; secondo appuntamento domani all’ospedale di Macerata presso l’ambulatorio di otorinolaringoiatria al primo piano dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

L’accesso



L’accesso allo screening sarà libero e gratuito e le visite verranno eseguite in ordine di arrivo. L’iniziativa è organizzata nell’ambito della XI edizione della Make Sense Campaign 2023, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori testa-collo, promossa in Italia dall’Associazione di Oncologia cervico-cefalica in corso fino al 22 settembre. Il motto dell’edizione italiana: «hai la testa a posto? 1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita» pone l’attenzione sui sintomi dei carcinomi cervico-cefalici, spesso ignorati o associati a malattie stagionali, come un comune mal di gola o un raffreddore.

Parliamo del settimo tumore più comune in Europa, uno degli aspetti più problematici è la sua difficile identificazione: si manifesta, infatti, con sintomi comuni che tendiamo a ignorare o associare a malattie stagionali. Una rapida comprensione delle avvisaglie della malattia è cruciale per una diagnosi precoce, in presenza della quale il tasso di sopravvivenza sale all’80-90%, contro un’aspettativa di vita di soli 5 anni per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata.

«Si tratta di patologie che colpiscono prevalentemente persone di più di 70 anni, anche se l’età media si sta abbassando – sottolinea l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – l’abuso di alcool e tabacco sono fattori di rischio». «Ringrazio il personale dell’Uoc di Otorinolaringoiatria e del gruppo oncologico multidisciplinare testa-collo della nostra Ast - dichiara il direttore generale Daniela Corsi – che effettuerà in questa occasione visite di screening gratuite presso gli Ospedali di Civitanova e Macerata».