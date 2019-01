Posta video su Facebook: «I carabinieri mi hanno picchiato». Denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Pubblica un video in cui accusa di essere stato picchiato dai carabinieri. Denunciato per calunnia e diffamazione.È iniziato così l’anno per un 58enne la cui posizione ora è al vaglio della magistratura inquirente. Protagonista del video diffamatorio un uomo che vive in un comune a pochi chilometri dal capoluogo già noto alle cronache. In base a quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Macerata tutto sarebbe nato da una richiesta di intervento effettuata ai militari da qualcuno che il 31 dicembre scorso, di mattina, aveva segnalato la presenza di una persona in un bar che aveva iniziato a disturbare sia il barista sia i clienti che si trovavano nel locale. Per porre fine alla situazione fastidiosa era stato quindi richiesto l’intervento degli uomini dell’Arma.