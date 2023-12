MACERATA - Scontro frontale tra due auto, un 82enne finisce all’ospedale. Patente ritirata al conducente dell’altra machcina, un uomo di 53 anni. Aveva un tasso alcolico nel sangue di oltre tre volte superiore rispetto al limite consentito. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio dell’altro ieri, intorno alle ore 15.15, in via Ciccolini, vicino al Tribunale di Macerata. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale due automobili, una Fiat Punto e una Fiat Panda, si sono scontrate frontalmente. Un impatto violento. Al volante della Punto si trovava l’uomo di 53 anni, residente a Macerata, mentre alla guida dell’altra auto, c’era un uomo di 82 anni, anche lui di Macerata. Sul posto, subito dopo l’impatto, sono intervenuti immediatamente i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco di Macerata per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei due veicoli incidentati. Subito è stato soccorso l’anziano automobilista al volante della Fiat Panda che è stato caricato a bordo di una ambulanza e trasportato all’ospedale di Macerata. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Macerata, chiamati ad effettuare i rilievi di rito e a chiarire le cause dell’incidente. L’automobilista di 53 anni è stato sottoposto al test dell’etilometro. È emerso che l’uomo stava guidando con un tasso alcolico nel sangue di oltre tre volte superiore rispetto al limite consentito dalla normativa. A quel punto, gli agenti della polizia locale gli hanno ritirato la patente di guida. La sua automobile è stata sequestrata ai fini della confisca.