Il premier Giuseppe Conte atteso domani pomeriggio nei luoghi devastati dal sisma

MACERATA - Domani pomeriggio in programma la visita del premier Giuseppe Conte nei luoghi devastati dal sisma. La notizia non è ancora ufficiale ma stando a quanto trapelato il presidente dovrebbe recarsi a Ussita e Castelsantangelo sul Nera. Era stato lo stesso Conte ad annunciare il suo imminente arrivo in occasione del suo discorso in Parlamento.