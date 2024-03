Macerata, furto in tabaccheria: i ladri spariscono con Gratta e Vinci, sigarette e denaro

MACERATA - Ladri in azione nella notte in via dei Velini. Nel mirino di una banda è finita l’edicola tabaccheria Monachesi, dove sono stati rubati Gratta e vinci, sigarette e denaro contante per un bottino complessivo di circa 12mila euro. Il negozio è di proprietà della moglie di Alberto Crocioni, imprenditore edile e presidente della Maceratese.

Furto in tabaccheria: i ladri spariscono con Gratta e Vinci, sigarette e denaro

I malviventi avrebbero forzato la saracinesca dell’attività commerciale utilizzando una smerigliatrice. E poi con altri arnesi da scasso sono riusciti ad aprire la porta d’ingresso. Una volta dentro hanno fatto razzie. Indagano i carabinieri.