Droga tra i ragazzi, un arresto e due studenti denunciati durante i controlli dei carabinieri. Uno dei ragazzi positivo al Covid

MACERATA - Si è conclusa con l'arresto e due denunce a carico di tre studenti maceratesi di 18 anni un servizio antidroga dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Macerata: i ragazzi erano stati visti entrare e uscire a più riprese da un appartamento di fatto disabitato in via Pace a Macerata.

Fermati e controllati, sono stati trovati in possesso di pochi grammi di marijuana. Ma durante la perquisizione dell'appartamento in via Pace sono stati recuperati altri 75 grammi di hashish, 5 di marijuana e un bilancino elettronico di precisione. I militari hanno perquisito anche le case di due dei 18enne in un quartiere residenziale di Macerata, trovando altri 4,7 grammi di hashish, un bilancino di precisione e la somma complessiva di circa 800 euro. Valutate le singole responsabilità dei ragazzi, quello trovato con il maggiore quantitativo di droga e denaro contante è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un altro deferito in stato di libertà per il medesimo reato mentre il terzo, positivo al Covid-19, è stato denunciato per l'inottemperanza all'obbligo di permanenza presso il proprio domicilio. La droga era destinata, oltre che al consumo personale, anche ad altri studenti delle scuole medie superiori della città.

