Addio a Denio Petracci, il decano dei farmacisti «Un precursore dei tempi»

MACERATA - Lutto in città. E’ morto il dottor Denio Petracci, fondatore della farmacia Petracci di Macerata in via Piave, attività che da cinque anni gestisce il figlio Marco. Il farmacista aveva 93 anni. I funerali si svolgono oggi alle 10.30 nella chiesa di San Gregorio Magno di Mogliano. Denio Petracci lascia la moglie di 90 anni, Anna Maria, i figli Margherita, Marco e Mauro. Quest'ultimo gestisce la farmacia Solimani in piazza dell’Unità a Tolentino. «Era un uomo buono e generoso - ricorda Mauro - un precursore dei tempi. La sua farmacia era innovativa, proponeva sempre delle novità».