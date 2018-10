Schianto choc lungo il viale Marito e moglie travolti Entrambi sono gravissimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Due anziani coniugi attraversano la strada e vengono travolti da un’auto. Entrambi sono in gravissime condizioni. Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 19, in viale Indipendenza a Macerata. L’anziana coppia stava facendo ritorno a casa e per cause in corso di accertamento è stata falciata all’altezza delle strisce pedonali da una Fiat Punto che procedeva in direzione di Montalbano, all’uscita della città.Al volante dell’utilitaria c’era un maceratese, che viaggiava insieme alla moglie. L’impatto con la coppia di ottantenni è stato violento: i coniugi sono caduti rovinosamente a terra. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Macerata. Le condizioni dei due anziani investiti - trasportati al pronto soccorso dell’ospedale - sono apparse subito gravissime. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale per i rilievi di legge.