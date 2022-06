MACERATA - I commercianti, in compagnia di una guida turistica abilitata, in giro per la città tra storia, arte, fede e tante curiosità: aneddoti, leggende, tradizioni. Una visita guidata fatta ad hoc, fortemente voluta dagli esercizi del centro storico e delle zone limitrofe.

L'iniziativa, ben riuscita, è stata ideata e realizzata dall'Associazione "Macerata by Marche Guide Turistiche Nelle Marche" in stretta collaborazione con l'Associazione dei Commercianti del Centro Storico, al fine di approfondire la conoscenza del nostro capoluogo e instaurare una futura reciproca collaborazione per migliorare l'offerta turistica ed inoltre, creare piacevoli momenti di convivialità.

L'itinerario ha ripercorso i luoghi storici di Macerata toccando l'Arena Sferisterio simbolo e vanto della città, piazza Mazzini antica piazza medievale, la "Cocolla" tipico quartiere medievale maceratese, la Basilica della Madonna della Misericordia su progetto di Luigi Vanvitelli considerata la basilica più piccola al mondo, il settecentesco Palazzo Buonaccorsi con il Museo della Carrozza e il Piano Nobile con la collezione dell'Arte Antica e la splendida Galleria dell'Eneide, piazza della Libertà con i palazzi circostanti, la Torre Civica con il Carosello dell'Orologio Planetario.

Il gruppo ha ricevuto il saluto dell'assessore al turismo Riccardo Sacchi che tra l'altro si è trattenuto con i commercianti partecipando alla visita allo Sferisterio e a piazza Mazzini, condividendo con loro questa esperienza.

«È solo l'inizio - commenta con l'entusiasmo Giuseppe Romano presidente dell'associazione dei commercianti del centro storico - è un'iniziativa sicuramente da ripetere per chi non ha potuto partecipare a causa degli orari diversi dei vari settori commerciali e da proporre altre visite tematiche».

«Quante volte arrivando in una città ci scopriamo piacevolmente colpiti trovando un commerciante cordiale e pronto a darci indicazioni su cosa vedere e come arrivare nei punti di interesse? - interviene l'Assessore Sacchi - È il biglietto da visita, quello che restituisce a chi arriva una comunità consapevole, "il presidio" che rende accogliente una città e lascia un buon ricordo in chi la vista».