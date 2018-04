Carezze hard e avance â€‹agli studenti: 3 anni di condanna al professore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - Avance hard e carezze hard verso studenti della facoltà di Veterinaria di Unicam, docente condannato a tre anni di reclusione. Dopo circa due ore di camera di consiglio i giudici del collegio di Macerata hanno condannato ul professore di 54 anni. Esultanza fuori dall’aula dei tre studenti che si erano costituiti parte civile. «Non ho parole», ha sbottato il docente sconvolto dall’esito del processo, ricordando la sua memoria difensiva e preannunciando ricorsi.Era accusato di violenza sessuale e tentata concussione. Per l’accusa, sostenuta in aula dal Pm Luigi Ortenzi, che ha chiesto la condanna a due anni e quattro mesi per la violenza sessuale e l’assoluzione per il secondo capo d’accusa, il docente avrebbe toccato la schiena di uno studente che partecipava a delle esercitazioni propedeutiche a un esame fino ad arrivare ai glutei. L’anno successivo altri due studenti sarebbero finiti nel mirino del professore: a uno, durante l’esame, gli avrebbe accarezzato il fondoschiena per poi scendere con un dito sin sotto l’elastico degli slip, all’altro, durante un pre-esame, avrebbe appoggiato la mano sulla coscia risalendo nella parte alta, poi in un’altra occasione gli avrebbe toccato i glutei. A un altro studente, il giorno dell’esame lo avrebbe accarezzato infilando un dito sotto l’elastico degli slip e continuando nelle carezze finchè il giovane fu preso da ansia e tachicardia. Avrebbe poi sfiorato le parti intime di un sesto studente per poi abbracciarlo e baciarlo sulle guance. E’stato condannato a tre anni di reclusione, all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, al risarcimento delle parti civili (Unicam e tre studenti) e al pagamento di una provvisionale di 3.000 euro ciascuno ai tre studenti parte.