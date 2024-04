Guerriglia in strada a Macerata con bastoni e catene tra egiziani: dopo le denunce arrivano i fogli di via

MACERATA - Guerriglia in strada, a Macerata, con bastoni e catene: per i primi egiziani identificati (e denunciati) arrivano anche i fogli di via.

Dopo l'indagine condotta dall’Arma dei Carabinieri di Macerata, a seguito della maxi-rissa verificatasi in Via Roma il 24 marzo scorso e alla successiva denuncia di 7 cittadini egiziani, la Divisione Anticrimine della Questura ha dato avvio e portato al termine l’istruttoria in forza della quale il Questore di Macerata ha emesso altrettanti provvedimenti nei confronti degli indagati. In particolare, sono stati emessi 5 fogli di via obbligatori con divieto di fare rientro nel Comune di Macerata per il periodo di un anno e 2 provvedimenti di Avviso Orale, misure di prevenzione che sono state graduate in base alla tipologia dei fatti contestati e ai precedenti penali e di Polizia di cui sono gravati i soggetti coinvolti nella rissa. Nei prossimi giorni, la Divisione Anticrimine darà avvio all’istruttoria nei confronti degli ulteriori 9 muratori deferiti dall’Arma dei Carabinieri, volta all’irrogazione di altrettanti provvedimenti.