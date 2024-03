MACERATA Zona pedonale o spazio per la sosta delle auto? Resta acceso il dibattito sull’area di fronte allo Sferisterio, alla fine di viale Trieste, da poco restaurata con la pavimentazione rimessa a nuovo dal Comune. Proprio l’amministrazione, infatti, aveva evidenziato la volontà di lasciare la scelta dell’uso alla città. L’assessore Andrea Marchiori aveva già spiegato come - adesso che sono stati fatti i lavori di restyling - si possa ragionare insieme ai cittadini se far tornare quella zona adibita alla sosta delle auto (due stalli per disabili verranno comunque previsti, ndr) o se quello spazio di fronte al monumento più importante della città possa essere destinato solo ai pedoni.

Le posizioni

Già chiara la posizione delle opposizioni che avevano manifestato la preferenza per un’area pedonale. Chiamati a dire la loro sul dilemma, dicono la loro pure commercianti e residenti, sebbene il tema non sia ancora stato portato all’attenzione del comitato di quartiere e dell’associazione dei negozianti. Franca Ercoli, che rappresenta gli esercenti di corso Cairoli dice: «Ancora non ne abbiamo parlato, perché non ci siamo confrontati, voce di popolo e anche quella dei clienti vede chi dice che sia una bella cosa allestire la zona per i pedoni, con panchine e verde». Ma non mancano le perplessità: «Il timore - aggiunge Ercoli - è che le panchine possano diventare zona di bivacco. Così, quello che dovrebbe essere uno spazio dedicato alle famiglie e ai turisti, un biglietto da visita della città di fronte allo Sferisterio, potrebbe trasformarsi nell’ennesimo problema di sicurezza da risolvere». L'idea dell’area pedonale quindi piace, ma i timori riguardano i bivacchi. Sul fronte dei parcheggi che verrebbero meno, la commerciante non ne fa un problema: «Prima dei lavori c’erano sette stalli - evidenzia - non sono comunque quelli che risolvono il problema della mancanza dei parcheggi. Questo è un tema a parte. Noi esercenti abbiamo tutti l’abbonamento al park Sferisterio». Il tema finirà comunque sul tavolo della prossima riunione: «Ci confronteremo - conclude -, tutti pensiamo che sia una bella cosa, il problema è la sicurezza». Un punto all’ordine del giorno pure per il Comitato di quartiere presieduto da Fabrizio Gentili: «Ancora non ne abbiamo discusso - dice -. Posso dire cosa penso personalmente: secondo me dovrebbe essere fruibile ai pedoni. I parcheggi ci sono, e anche tanti, c’è il park molto comodo in via Severini. Lasciare quell'area pedonale con delle panchine significherebbe metterla a disposizione della città e dei turisti». In questo caso c’è un pensiero diverso riguardo il bivacco: «È un problema generale in tutta la città, ma essendo quella piazza proprio alla luce del sole credo che sia più facile da tenere sott’occhio. Forse le azioni più losche sarebbero favorite dalle auto parcheggiate piuttosto che da uno spazio verde e all’aperto». Il confronto con gli altri consiglieri del comitato avverrà quindi alla prossima riunione: «Lo metterò all'ordine del giorno perché è un tema diventato di attualità». Il restyling della zona ha interessato tratti di marciapiedi in viale Trieste che presentavano numerose carenze. Il progetto si inserisce nell’ambito del programma unitario di rigenerazione urbana del Comune di Macerata, finanziato con fondi del Pnc, denominato “MurAperte” al cui interno è stato appunto realizzato anche il rifacimento delle pavimentazioni di marciapiedi e viali e della pavimentazione negli slarghi di piazza Nazario Sauro.