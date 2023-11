Macerata, Giardini Diaz ripuliti dai Ministri Volontari di Scientology

MACERATA - Ripuliti dai rifiuti i Giardini Diaz di Macerata, continuano gli interventi dei Ministri Volontari di Scientology. Legambiente conduce ogni anno dal 2014 l’indagine Beach Litter e lo scenario che anche nel 2020 ne deriva è davvero desolante: una media di 654 rifiuti ogni 100 metri percorsi di spiaggia. Complessivamente è in plastica l’80% dei rifiuti rinvenuti. Tra i materiali censiti seguono vetro/ceramica (10%), metallo (3%), carta/cartone (2%), gomma (2%), legno lavorato (1%). Il restante 2% è costituito da altri materiali. A farla da padrone per i polimeri artificiali sono per lo più frammenti di plastica e polistirolo con dimensioni comprese tra 2,5 e 50 cm ai 50 cm, mozziconi di sigaretta, tappi e coperchi per bevande. Vetro e ceramica si ritrovano soprattutto in forma di frammenti e di materiale da costruzione come tegole, mattonelle, calcinacci.

«Gesti incivili»

Anche nella bella città di Macerata purtroppo sono sempre più visibili i rifiuti abbandonati da gesti incivili.

Ecco perché il gruppo dei Ministri Volontari da diversi mesi ormai ha lanciato un messaggio con l’iniziativa di raccolta rifiuti nelle aree verdi della città. Anche questo week-end erano presenti ai Giardini Diaz di Macerata dove hanno trovato rifiuti di ogni tipo: plastica, lattine, bottiglie di vetro, mozziconi e molto altro. Tantissimi gli apprezzamenti dei passanti.

La via della Felicità

Pina Picone, responsabile dell’iniziativa, vuole lanciare un messaggio. «La nostra iniziativa prende spunto dalla guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard. Ed è proprio al buon senso di ogni cittadino a cui facciamo appello. Non abbandonate i rifiuti». Ma il gruppo di cittadini non si ferma qui. Il prossimo appuntamento è previsto per il prossimo week-end dove verrà ripulita un’altra area verde della città. Per maggiori informazioni scrivere un’e-mail all’indirizzo ministrivolontariitalia@gmail.com .