Giovane ciclista falciato â€‹da un'auto: è grave in ospedale

CORRIDONIA - Un giovane di origini cinesi è stato travolto da un'auto mentre era in bici. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata.Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. L'incidente si è verificato verso le 12 in via delle Arti a Corridonia. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 di Macerata con l'ambulanza e gli agenti della Polizia locale.