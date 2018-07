I carabinieri gli trovano la cocaina nello zaino Denunciato un 43enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Macerata, hanno denunciato alla procura della Repubblica per detenzione di sostanze stupefacenti un uomo di 43 anni, abitante in provincia. I militari dell’Arma sono arrivati all’uomo nel corso di una serie di controlli per la prevenzione e la repressione dei reati in materia di droga.Nel pomeriggio di ieri i carabinieri hanno proceduto al controllo dell’uomo nel territorio compreso tra Corridonia e Macerata. Visto il comportamento piuttosto inquieto del 43enne, i carabinieri hanno deciso di approfondire l’ispezione e così, da uno zaino che l’uomo aveva con sé, è spuntato un involucro sospetto che ad un controllo è risultato contenere della polvere bianca, che poi è stato accertato essere cocaina per oltre 17 grammi.