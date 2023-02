Dalla politica al Carnevale alla vita cittadina: domani l'ultimo saluto a Nello Minnozzi

COLMURANO - Cordoglio a Colmurano per la scomparsa di Nello Minnozzi, deceduto nella mattina di ieri nella sua abitazione di Macerata, venti giorni dopo aver compiuto 96 anni.



Era nato a Colmurano, dove ha vissuto fino a qualche anno dopo il matrimonio.

Era un dipendente della provincia, distaccato all’ufficio di igiene presso l’ospedale Civile di Macerata.



Negli anni ottanta era stato un attivo sostenitore e membro della Democrazia Cristiana della nostra provincia. Conosciuto anche negli ambienti politici romani, dove si recava frequentemente mantenendo un particolare rapporto con il Senatore Danilo De Cocci.

Non ha mai mancato di dimostrare i forti legami con la comunità di Colmurano dove passava il periodo delle vacanze e partecipava a tutte le manifestazioni e le ricorrenze.



È stato Socio, ma soprattutto Presidente, della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Colmurano, partecipando fino all’ultimo anche alle manifestazioni organizzate da questa storica Associazione.



Mario Lambertucci lo ricorda con particolare commozione: "Ho avuto il piacere, negli anni in cui sono stato Presidente della Società Operaia di Colmurano, di parlare con lui e con malinconia, abbiamo condiviso i ricordi dei bei tempi in cui tutto sembrava essere più umano, come le manifestazioni del “CARNEVALE DEI BAMBINI”, che negli anni settanta e ottanta riscuotevano un successo enorme dovuto principalmente all’organizzazione e alla numerosa partecipazione di famiglie che provenivano da tutta la provincia".



La comunità di Colmurano si unisce al dolore della famiglia Minnozzi, in particolare a quello delle figlie, Patrizia e Silvia; della nipote Maria Stella e dei generi, Alessandro e Alberto.

La funzione religiosa sarà celebrata lunedì 27 febbraio, alle ore 10:00, presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Macerata, partendo dal "Centro Funerario Città di Macerata", sito in via dei Velini 235.