CIVITANOVA - Spintona l’assistente di linea a fine partita, maxi squalifica per il custode della Civitanovese. Sandro Piampiani è stato inibito ad ogni attività per 4 anni, fino al 24 settembre del 2027, per quanto accaduto mercoledì scorso dopo il derby di Coppa tra Maceratese e i rossoblù, davanti agli spogliatoi della società di casa.