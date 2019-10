Civitanova, storico titolare di una pasticceria trovato morto a casa della figlia

CIVITANOVA - Malore fatale per Fabio Torresi, 63 anni, proprietario insieme ai fratelli della pasticceria La Romana, chiusa pochi mesi fa. È stato trovato morto in casa della figlia, in via Baracca. È successo nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 12.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118.

