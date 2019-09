Scivola da una scala e cade da due metri Operaio all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Cade da una altezza di circa due di metri, un operaio finisce all'ospedale. L'uomo, un trentacinquenne di origini foggiane, stava lavorando su una scala in vicolo Venere a Civitanova quando per cause in corso di accertamento ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Verde.L'operaio, seocndo i primi accertamenti, ha riportato la frattura di un polso e un taglio, almeno. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova, le sue condizioni sono state giudicate non particolarmente gravi.