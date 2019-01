Auto straniera sequestrata prima ​si rifiuta di scendere poi paga in contanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Secondo sequestro di un'auto con targa straniera, il proprietario resta letteralmente aggrappato al volante e non si muove dalla sua macchina, fino a che non arriva il carro attrezzi. Soltanto a quel punto l'uomo è sceso dalla sua automobile e ha pagato la multa, di oltre 700 euro, in contanti.