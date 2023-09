Autostrada A14, lavori dopo un incidente: chiude il casello di Civitanova Marche Macerata. Ecco quando

CIVITANOVA - Autostrada A14 Bologna-Taranto, chiusa per una notte l'entrata della stazione di Civitanova Marche - Macerata nella notte tra il 21 e il 22 settembre.

Lavori in corso

La chiusura è stata programmata per consentire i lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23 di giovedì 21 alle 5 di venerdì 22 settembre. Il casello di Civitanova Marche Macerata sarà chiuso in entrata verso Ancona/Bologna. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Loreto Porto Recanati.