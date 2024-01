Chi dorme nudo ha una vita sessuale più appagante. Ma fa anche più incubi

In molti hanno l'abitudine di addormentarsi completamente nudi, senza neanche indossare la biancheria intima, perché si sentono più comodi durante la notte, ma soprattutto liberi.

Secondo il recente sondaggio della National Sleep Foundation, che ha coinvolto due mila cittadini americani, il 12 per cento di loro preferisce dormire senza pigiama, completamente nudo. Dallo studio è emerso che che questa fetta di popolazione ha anche più autostima a letto e conduce una vita sessuale soddisfacente. Coincidenza?

Il sondaggio

Dal sondaggio condotto, è apparso che il 55% degli intervistati che dormono nudi h confessato di avere spesso incubi durante il sonno, rispetto al 44% di coloro che, indossando il pigiama, riescono a far sogni tranquilli e indisturbati.

Agli intervistati è stato anche chiesto il perché della scelta di dormire nudi e la maggior parte di loro ha fatto riferimento a cause ambientali.

Poche risposte sarebbero legate a una giustificazione intima o personale. Secondo gli esperti, il sonno profondo è fondamentale per il proprio benessere e a ogni persona spette capire se preferisce dormire con o senza pigiama, proprio per cercare di migliorare diversi aspetti della sua vita a 360 gradi. Dormire tanto e bene implicherebbe essere più bravi a letto ed essere più sciolti nel sesso con il proprio partner.

La sfera sessuale

Dalla ricerca è emerso un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola e convincere chi dorme in pigiama a liberarsene una volta per tutte. Due terzi di coloro che prediligono dormire senza biancheria intima hanno svelato di avere «una vita sessuale felice e soddisfatta», così come ha messo in luce il Daily Mail. Coloro che, invece, indossano boxer o tanga durante la notta non avrebbero la stessa condotta nella sfera sessuale.