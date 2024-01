Pasta in bianco a 26 euro, virale il piatto «che fa impazzire i milanesi»

Sta facendo il giro dei social un video pubblicato su TikTok, che mostra la pasta in bianco di un noto ristorante di Milano, venduta a 26 euro. Il piatto viene mantecato dalla cameriera davanti alla telecamera e servito alla cliente, che filma soddisfatta. «La pasta che sta facendo impazzire i milanesi», scrive l'utente, che con il video in questione ha superato il milione di contatti. Ma la reazione dei social non è stata quella sperata.

«Ecco la pasta in bianco», dice la cameriera. Si tratta di «un fusillone, che viene cotto nel brodo di parmigiano, che andiamo a completare con un estratto del siero ed eseguiamo la mantecatura, formando una cremina intorno alla pasta», spiega la ragazza. Nessuna aggiunta, è «solo pasta e parmigiano», spiega ancora la ragazza. L'utente che ha postato il video commenta così: «È saporita».

Sono migliaia i commenti al video in questione, molti dei quali negativi. «Come diceva Wanna Marchi, i co***oni vanno incu***i», scrive un utente. «Solo a Milano se la possono mangiare», «pagare così tanto per una pasta in bianco è da fessi», «ma è un ristorante o un ospedale?», si legge ancora.

Il video è stato scaricato e pubblicato anche su X, dove è diventato virale, con altrettante critiche al seguito.