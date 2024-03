Nonnina di 89 anni viaggia senza mai fermarsi da 23: «Per fortuna ho divorziato, ho realizzato il sogno di vedere il mondo»

C'è chi aspetta la pensione per riposarsi dalle fatiche di una vita e chi invece realizza i sogni fino a quel momento impossibili. Da 23 anni nonna Kandy non fa altro che viaggiare. Il prossimo 29 marzo la signora spagnola ne compirà 89, eppure non ha intenzione di fermarsi. Cándida García Santos, questo il suo nome per intero, affronta un viaggio dietro l'altro, ogni volta con l'entusiasmo della prima volta. «Era il mio sogno, ma se non avessi divorziato non avrei mai potuto realizzarlo», confida sorridendo.

Il viaggio di nonna Kandy

Nonna Kandy ha un profilo Instagram (@abuelitamochilera) seguito da 30mila utenti.

Ha cominciato a viaggiare per il mondo quando aveva 66 anni. E nonostante sia vicina alla soglia dei 90, è ancora inarrestabile. È stata intervistata da La Voz de Galicia. Un colpo di fortuna per il giornale: «Adesso mi beccate in Spagna, perché sona caduta e mi sono rotta un braccio. Sono appena tornata dall'India, ma fosse per me tornerei lì domani», ha detto. La donna viaggia sempre con un gruppo di amici, anche se fino agli 80 anni partiva da sola. «Mi ha convinto mio figlio, voleva che ci fosse qualcuno vicino nel caso mi fosse successo qualcosa».

A dare il via al suo viaggio infinito è stato il divorzio. «Sicuramente se non avessi divorziato non avrei potuto realizzare il sogno della mia vita, perché non avrei lasciato qui mio marito da solo», ha detto. Adesso ha richieste sui social ogni giorno. In tantissimi le scrivono per chiederle di partire insieme a loro. «Ho fatto il giro del mondo tante volte e continuerò a farlo», ha concluso.