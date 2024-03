Morto il serpente più grande del mondo: lungo 7 metri, pesava 200 chili. «Forse ucciso con un colpo d'arma da fuoco»

Era stata scoperta solo qualche settimana fa Ana Julia, il serpente più grande del mondo avvistato nella foresta amazzonica. L'anaconda gigante è stata ritrovata morta pochi giorni fa, tra lo sconcerto del team di scienziati che l'aveva scoperta. Il serpente era apparso in Amazzonia, durante le riprese della serie Disney+ di National Geographic, Pole to Pole, con Will Smith.

L'enorme rettile, ribattezzato, appunto, Ana Julia, era stato trovato nel fiume Formoso nella zona rurale di Bonito, nello Stato del Mato Grosso do Sul, nel sud del Brasile, cinque settimane fa. L'anaconda misurava 7 metri, pesava 200 chili e aveva una testa grande come quella di un essere umano, riporta l'Independent.

L'ipotesi di un colpo con arma da fuoco

Secondo le prime indagini portate avanti dal pull di biologi insieme alle autorità del posto, il serpente potrebbe essere morto a causa di un proiettile. Ma uno dei ricercatori che aveva fatto la straordinaria scoperta, il professor Freek Vonk, ha voluto sottolineare che la causa del decesso dell'animale è ancora incerta.

Il messaggio del professore

«Con un enorme dolore nel cuore - ha detto il biologo e professore in un post su Instagram - annuncio che la possente anaconda con cui ho nuotato è stata trovata morta nel fiume questo fine settimana.

Era un animale forte, un vero e proprio sopravvissuto, che ha nuotato intorno a Bonito per decenni», ha aggiunto il professore.

«Per quanto ne sappiamo, era in ottima salute e ancora nel fiore degli anni. Negli anni a venire avrebbe potuto prendersi cura di molti suoi discendenti. Purtroppo non ci sono tanti serpenti giganti di questa specie. È stato un brutto colpo per la biodiversità (e per questa specie in particolare)», ha spiegato il professore. Ma non tutto è perduto. «Ci sono testimonianze di alcuni membri della popolazione Waorani di altre anaconde della zona che misurano più di 7,5 metri di lunghezza e pesano circa 500 chilogrammi», ha concluso Freek Vonk.