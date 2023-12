«Io e le mie amiche eravamo povere, con Onlyfans guadagniamo migliaia di dollari al mese», la modella racconta la nuova vita

Casey Boonstra, Desiree Schlotz e Carly Sutherland Lawrence sono tre amiche e modelle che, grazie ai loro account su Onlyfans sono riuscite a cambiare la loro vita. In una recente intervista le influencer (che su Instagram possiedono più di un milione di follower) hanno raccontato come sono riuscite a diventare milionarie partendo da zero e come, ora, possano concedersi viaggi extra lusso e borse e vestiti griffati.

Casey Boonstra ha raccontato al Daily Star il modo in cui ha cominciato a utilizzare Onlyfans. La trentenne è originaria dell'Australia e, prima dell'avvento del Covid, lavorava come conduttrice, purtroppo, però, il suo capo è stato una delle vittime del virus e lei, dopo la sua morte, è rimasta senza lavoro. Casey doveva pagare l'affitto e le bollette e non voleva ripartire per l'Australia ma rimanere negli Stati Uniti. Quindi, ha pensato di iscriversi a Onlyfans e le sue foto bollenti hanno riscosso subito un grande successo. Casey guadagna migliaia di dollari al mese e, durante la sua intervista ha detto: «Mi sento come se stessi vivendo un sogno: guardo fuori dalla finestra di casa mia e vedo l'insegna di Hollywood».

Desiree Schlotz ha spiegato di essersi iscritta a Onlyfans subito dopo che la piattaforma venne inventata, ovvero nel 2016 ma di avere raggiunto il successo solo nel 2020. Le sue foto sexy sono letteralmente esplose nel social e, ora, le fanno guadagnare più di 400mila euro all'anno. Desiree, ora, vive a Beverly Hills e ha detto: «La mia casa mi piace moltissimo, è così che l'ho sempre sognata e sono riuscita a comprarla solo con le mie forze».

Carly Sutherland Lawrence è una modella canadese che si è iscritta a Onlyfans qualche anno fa e grazie alle sue foto, ora, è seguita da milioni di follower.

Al Daily Star ha detto: «Guadagno davvero tanto grazie ai social ma cerco sempre di ragionare come se non avessi denaro. In questo modo, risparmio davvero tanto e non mi concedo a troppi sfizi». ,