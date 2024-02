Cosa c'è Dop Pergola. Informati con gusto al Mai dire Bar e all’Extra Boccio

PERGOLA - A Pergola, sabato 24 febbraio (ore 18.30), all’Extra Boccio in via Galvani presso il bocciodromo, con il gastronomo e sommelier Otello Renzi. Domenica 25 febbraio, (ore 12), al Mai dire Bar in piazza Ginevri, con il sommelier delegato di Pesaro Ais (Associazione Italiana Sommelier) Raffaele Papi”. Info e prenotazioni al 3280543616

Pecca felicemente di gattopardismo Nicola Andreoli, titolare del “Mai dire Bar” e gestore con il suo socio Jairo Solis del “Extra Boccio” presso il bocciodromo della Città dei Bronzi Dorati. Del paradosso “tutto deve cambiare perché tutto resti come prima” ha fatto un suo motto.

I suoi locali non offrono solo paste e cappuccino ma cercano di dare delle risposte autentiche alle moderne e svariate esigenze di novità senza perdere la loro identità di centro di ritrovo e di svago.

Cento locali

Motivo per cui fanno parte di “Cosa c’è Dop”, i “100 locali” che promuovono la cultura e l'enogastronomia del territorio. Oltre a offrire la selezione dei miglior prodotti della provincia, contribuiscono a promuovere le iniziative in programma per Pesaro capitale della cultura 2024, diventando veri e propri punti informativi.

Un movimento di luoghi orgogliosamente di aggregazione, di racconti del presente e di memoria del passato che, presto di mattina fino a tarda sera, alimentano “in tazza piccola” e “grandi piatti” la bella e vera storia di una comunità.

«Ho servito il caffè a tre generazioni essendo dietro al bancone da quando ho 19 anni» osserva Nicola Andreoli «Ho conosciuto le colazioni toste fatte di caffè molto corretti e quelle odierne sicuramente più salutistiche. Ma – puntualizza - è nell’innovazione dei brunch, degli aperitivi che mi sento a mio agio». Attirare i bar lovers vicini e lontani curiosi di saperne di più. Ed è per questi clienti che Nicola è un ambasciatore delle eccellenze di Pesaro Capitale della cultura 2024.

Una rete di 100 locali, che sono il vero luogo “caldo” della comunicazione, dell’incontro e dello scambio di informazioni su cosa accade durante la “Settimana da Capitale” del Comune in cui sono insediati e in tutta la provincia.