La Cento Miglia del gusto per gli amanti dei motori d'epoca e tartufi: ecco come partecipare. Appuntamento il 30 settembre e 1 ottobre

PERGOLA - Torna a Pergola (1, 8 e 15 ottobre) la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. La 26esima edizione mette insieme eventi, stand, degustazioni e incontri. Appuntamento di rilievo la Cento Miglia del Gusto con auto d'epoca, in collaborazione con Aci, in programma il 30 settembre e domenica 1 ottobre. Le auto iscritte faranno tappa a Urbino, Acqualagna e Pergola. Un evento dedicato agli amanti dei motori d'epoca ed eccellenze locali attraverso le terre del tartufo. Partecipazione ancora aperta: per info 335.7567391.