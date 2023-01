Valentina Ferragni, ciao ciao alimentazione sana: fast food e patatine fritte con le amiche a Dubai

Valentina Ferragni dopo le vacanze natalizie trascorse in montagna con la propria famiglia, ha deciso di partire nuovamente. Inizialmente l'influencer non aveva svelato la propria meta su Instagram ma nell'ultima storia che ha postato sul proprio profilo ha scritto di trovarsi a Dubai. Valentina non ha però svelato il motivo per cui si trova nell'Emirato arabo: svago o impegni di lavoro?

Valentina Ferragni a Dubai

Le ultime due storie che Valentina Ferragni ha postato sul proprio profilo Instagram parlano chiaro: l'influencer è a Dubai. Nel primo video si trova evidentemente su un taxi: è notte fonda e la sorella minore di Chiara Ferragni scrive «Touchdown» taggando proprio Dubai. Nella seconda storia invece, Valentina è con delle amiche in un fast food: dopo il lungo volo, ecco la meritata cena a tarda notte. E bye bye all'alimentazione sana, quella che l'influencer dice di seguire da tempo.

I progetti di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni, dopo la fine della storia d'amore con Luca Vezil durata nove anni, ha dichiarato di volersi dedicare solamente al lavoro e infatti l'influencer è spesso in viaggio per progetti di lavoro nuovi.