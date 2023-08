Valentina Ferragni, la foto sexy a Ibiza (in abito trasparente) scatena l'ironia dei fan: «Bello anche questo filtro»

Valentina Ferragni, in questo momento, si sta godendo le sue vacanze a Ibiza insieme alla sua famiglia, anche se, dalle foto che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram non si capisce se sia o meno con il suo fidanzato Matteo Napoletano. Comunque sia, l'influencer ha postato alcuni scatti sexy che hanno riscosso molto successo tra i suoi fan, tuttavia non è mancato chi ha criticato e avuto da ridire. Come al solito, la sorella minore di Chiara Ferragni non ha risposto alle provocazioni.

Vestito lungo nero di tulle che lascia intravedere l'intimo nero, coda di cavallo alta e una pochette tra le mani. Valentina Ferragni si è mostrata con questo outfit ai suoi follower e come didascalia ha scelto di scrivere: «Primo tramonto a Eivissa». Infatti, l'influencer è atterrata a Ibiza, Spagna, dove trascorrerà gli ultimi giorni di vacanza insieme alla famiglia. Come al solito, il suo post ha raccolto migliaia di like e commenti in pochissimo tempo: i fan di Valentina sono fermamente convinti che l'amore e il nuovo fidanzato la rendano più bella di quanto non sia già.

Comunque sia, la foto ha anche scatenato gli hater e, infatti, qualcuno ha scritto: «Bello anche questo filtro, li scegli bene», «Finalmente vacanza anche per te...» oppure ancora «Quando hanno il toy boy si riprendono tutte».

In questo momento, Valentina Ferragni è a Ibiza ma durante le sue vacanze estive si è rilassata in varie località italiane e non.

Ad esempio, è stata a Portofino o a Forte dei Marmi, ma anche a Mykonos per l'addio al nubilato della sorella Francesca Ferragni. Infine, è da poco tornata dal soggiorno da sogno con il suo Matteo, insieme al quale è stata nell'isola delle Antille Francesi, Caraibi, ovvero Saint Barth. L'influencer, però, ci ha messo un po' a uscire allo scoperto con Matteo, dato che, durante i primi mesi di relazione non pubblicava nulla che lo riguardasse sui propri canali social.