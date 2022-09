Sorridente in scooter, Totti torna sui social dopo la separazione con Ilary: un messaggio (nascosto) all'ex moglie?

Francesco Totti torna sui social per la prima volta dalla notizia della separazione con Ilary. L'ex calciatore, sempre molto attivo su Instagram prima dell'addio ufficiale con moglie, si era chiuso in un lungo silenzio, interrotto solo da post pubblicitari. Venerdì lo storico capitano della Roma ha pubblicato una storia, nella quale appare sorridente insieme al primogenito Cristian.

Totti e Ilary, le cifre del divorzio

Fino alla storia pubblicata su Instagram venerdì pomeriggio, Francesco Totti aveva preferito restare lontano dai social. Un modo per staccare dalle polemiche e dal gossip, ma anche per non rischiare di imbeccare i giornalisti, in agguato per immortalarlo insieme alla nuova fiamma Noemi Bocchi. Venerdì, Totti ha pubblicato una storia su Instagram, un video mentre si trovava in scooter, sorridente con il casco in testa. Dietro di lui un passeggero speciale, suo figlio Cristian, un po' imbarazzato.

Uno stralcio di serenità familiare, in un momento non facilissimo per i Totti. In parallelo va avanti la causa per il divorzio. Secondo il Corriere della Sera, tra le richieste di Ilary Blasi ci sarebbe un assegno di mantenimento da 37mila euro mensili (20 da destinare a lei e il resto per i 3 figli). Totti ne avrebbe proposti invece 7, anche se fonti vicine all'ex giocatore dicono che sulle sue spalle ci siano già anche i costi di mantenimento della villa, circa 40mila euro al mese, dove tutt'ora vivono in un equilibrio precario sia Francesco che Ilary.

Un messaggio nascosto?

Mentre Totti è rimasto in silenzio sui social in questi mesi, Ilary si è scatenata. E molti post sono stati interpretati spesso come messaggi celati all'ex marito. Nella storia di Totti, oltre a un sorriso ben in vista, c' una canzone in sottofondo, ossia "Il ragazzo della via Gluck", di Adriano Celentano. Una canzone che parla di cuori spezzati e addii dolorosi. Forse solo una coincidenza, forse no.