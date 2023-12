Totti, like alla foto di Ilary alla cena di Natale con le amiche: prove di pace?

Un like come prova di pace? Forse è troppo ma a molti non è sfuggita la reazione di Francesco Totti alla foto pubblicata dal titolare del ristorante Rinaldi al Quirinale che immortala Ilary Blasi in una cena pre natalizia con le amiche Alessia Solidani, Michela Quattrociocche e Ughetta Di Carlo.

Il like di Totti a Ilary

Il like "galeotto" del Capitano ha scatenato i fan che hanno preso d'assalto l'immagine sul profilo Instagram del ristorante inondandola di commenti. «Bellissimo il like di Totti», «Come mai il Capitano ha messo like?». «Daje France' prendi coraggio e rimetti a posto le cose», sono solo alcuni dei commenti.

Natale a Montecarlo

Una reazione decisamente inattesa quella di Totti soprattutto a poche settimane dall'uscita del documentario "Unica" di Ilary Blasi dove non sono mancate accuse e frecciatine al marito.

In questi giorni inoltre Totti ha deciso di trascorrere il Natale insieme alla sua nuova famiglia, ormai allargata. Dopo una breve fuga a New York con Noemi Bocchi e i suoi figli, l'ex capitano della Roma ha prenotato una vacanza tutti insieme a Montecarlo, invitando anche i figli che ha avuto da Ilary Blasi con i rispettivi fidanzati. Chanel Totti e Cristian Babalus, Cristian Totti e Melissa Monti, Isabel hanno preso un aereo presto per raggiungere papà Francesco nell'hotel super lussuoso da 5 stelle.