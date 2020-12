Stash papà, la prima foto con la figlia Grace: «Spero di essere la tua certezza... come sei tu per me»

La prima foto di Stash papà con il braccio la figlia Grace. A inizio dicembre infatti il cantante dei “The Kolors” Stash, vero nome Antonio Fiordispino, e la fidanzata Giulia Belmonte sono diventati genitori, con la nascita di Grace.

Ora Stash ha regalato ai suoi follower uno scatto da papà, che lo vede con la figlia Grace in braccio, seguito dalla didascalia: “Spero di essere sempre la tua certezza... come sei tu per me. #fatherdaughter #newborn”. La condivisione è stata molto apprezzata dai suoi fan e sono arrivati anche i complimenti da parte di amici vip come Elodie, anche lei nata artisticamente nella scuola di “Amici”, Alex Britti ed Elisa.

Anche l’annuncio della nascita della sua primogenita è stata data attraverso i social: “È appena nata Grace... – ha scritto su Instagram - e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora... Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!”.

