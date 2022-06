Regina Elisabetta, tempesta di fulmini impedisce al suo aereo di atterrare a Londra. Ma lei resta impassibile

Lei non ha fatto una piega, i cagnolini Corgi non hanno abbaiato, ma per i piloti del jet della Regina Elisabetta non sono stati momenti facili. Una tempesta di fulmini ha impedito ieri all'aereo bireattore Embraer Legacy 650 - LX-TRO, sigla transponder E35L, di atterrare come previsto dal piano di volo.

Il business jet da 30 milioni di euro era decollato un'ora e mezza prima da Aberdeen dopo che la Regina aveva terminato 5 giorni di soggiorno al castello di Balmoral, con lei i cagnolini Corgi che, generazione dopo generazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA