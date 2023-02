Fedez, furia social contro i giornalisti: «Non sono omosessuale, se lo fossi lo direi»

Gli strascichi lasciati dal Festival di Sanremo stanno infiammando il gossip. Le polemiche e le indiscrezioni dietro al bacio in diretta televisiva tra Fedez e Rosa Chemical non hanno alcuna intenzione di cessare. E dopo una lunga assenza dai social network, i rapper torna su Instagram con uno sfogo senza precedenti. A scatenare l'ira di Fedez ci ha pensato l'interesse di molti giornalisti nei confronti della sua vita privata, viste le tante voci che parlano di una crisi con Chiara Ferragni... Un interesse che lo ha mandato su tutte le furie.

«Omosessuale?»

I riflettori sui Ferragnez non sono mai stati così accesi. A tenere banco dopo il siparietto a Festival è la presunta crisi tra i due coniugi. Il mondo del gossip, sempre molto affamato quando si parla di Chiara Ferragni e Fedez, si chiede se il loro rapporto sia ancora forte. E ad alimentare dubbi e voci sulla loro crisi ci stanno pensando i diretti interessati con indizi social che sembrano lasciare poco spazio all'immaginazione.

Il rapper, sempre attivissimo sui Instagram, da giorni è sparito dai radar e anche la Ferragni lancia messaggi contrastanti che hanno portato i loro tantissimi fan a pensare al peggio. Nelle ultime ore, addirittura, una voce si è fatta sempre più insistente: «Fedez potrebbe essere omosessuale». Ma a smentire tutto categoricamente ci ha pensato lo stesso Fedez che implicitamente rivela anche un altro dettaglio importante che sembra scacciare le ombre sulla fine del matrimonio.

La smentita furiosa

Fedez torna sui social ed è una furia. Ha deciso di rivolgersi ai suoi tanti follower cercando di spiegare quello che ha vissuto nelle ultime ore. «Oggi ho facilitato il lavoro di una giornalista d'inchiesta», racconta il rapper. Fedez rivela che una giornalista Mediaset ha contattato tutti i suoi amici di infanzia per sapere se fosse omosessuale o se avesse qualcosa da nascondere. «Cara giornalista, io non sono omosessuale. Se lo fossi, lo direi. E credo che il lavoro del giornalismo d'inchiesta mal si concili con inchieste del ca**o tipo queste», si sfoga. Corredando il video con la scritta provocatoria: «Le priorità del giornalismo. Fate schifo». L'attacco duro alla trasmissione e al direttore, per la quale lavora la giornalista in questione, prosegue anche nella seconda storia dove Fedez risolve un dubbio che stava affliggendo i tantissimi fan della coppia più chiacchierata del momento.

Fedez è a casa

Mentre il rapper si sfoga duramente, ecco il dettaglio che rassicura tutti gli amanti del gossip. Fedez parla e in sottofondo si sentono le voci dei figli, poi l'inquadratura cambia e si scorge l'inconfondibile arredamento della casa dei Ferragnez, apparsa milioni di volte nelle storie Instagram dei due. Fedez, dunque, è a casa sua. In compagnia dei suoi figli, Leone e Vittoria, e, presumibilmente, con la moglie Chiara Ferragni che nelle ultime ore ha condiviso molte foto insieme ai suoi due bambini. La rottura e la possibile separazione sembrano davvero scongiurate... un sospiro di sollievo che toglie per un istante l'attenzione anche dallo sfogo del cantante che ha sentito violare la sua privacy.