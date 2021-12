Sulle orme dei genitori: e il suo shooting già fa boom sui social. Ecco chi è Matilde

Molto conosciuta la madre, stessa cosa per il padre. Sorridente, posa per uno shooting. La moretta indossa un pantalone a fantasia animalier, chiodo in pelle nero e sotto il top a reggiseno sempre black. Ai piedi ha sandali con tacco alto. Lei ha quasi 20 anni. Nata il 5 settembre 2002, è la figlia di una famosa conduttrice di cooking show, anche il papà è un popolarissimo giornalista e telecronista sportivo, Stiamo parlando di Matilda Caressa, la primogenita di Benedetta Parodi e Fabio Caressa.

Attivissima sul social, ha già un esercito di oltre 60mila follower. La ragazza studia all’Istituto Parini di Milano. Ama la cucina, proprio come la madre, ma quel che scatena maggiormente la sua passione è la musica, così come lascia intendere da quel che condivide sul suo profilo Instagram.

